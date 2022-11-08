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17:29, 8 ноября 2022Бывший СССР

Эстония наградит Зеленского крестом «За заслуги» I степени

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил о награждении Зеленского крестом «За заслуги» I степени

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что президента Украины Владимира Зеленского наградят крестом «За заслуги перед Министерством иностранных дел» I степени. Об этом пишет ERR.

«Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел [Украины] Дмитрий Кулеба (...) получат высочайшее признание Министерства иностранных дел в виде креста "За заслуги" I степени», — сказал Рейнсалу.

Кроме того, будет награжден экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Награды вручат на праздновании 104-летия эстонского внешнеполитического ведомства, которое состоится 15 ноября.

8 марта Зеленский получил высшую государственную награду Чехии — орден Белого Льва. Чешский президент Милош Земан заявил, что «решил пойти навстречу пожеланиям» и поэтому наградил украинского лидера. Также в рамках торжественной церемонии проходил сбор средств в поддержку Украины.

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Кристина Есикова
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