Захарова заявила о нежелании США побуждать Украину к переговорам с Россией

Представитель МИД России Захарова заявила о нежелании США побуждать Украину к переговорам

У Вашингтона нет желания побуждать Киев вести переговоры с Москвой, их цель деструктивна, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — заявила Захарова. Она считает, что Киеву «запрещают» вести переговоры с Москвой.

Ранее американские журналисты узнали о попытках Украины установить новые отношения с Китаем. Это делается для того, чтобы избежать еще большего ущерба экономике.