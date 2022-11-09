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08:44, 9 ноября 2022Бывший СССР

Захарова заявила о нежелании США побуждать Украину к переговорам с Россией

Представитель МИД России Захарова заявила о нежелании США побуждать Украину к переговорам

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У Вашингтона нет желания побуждать Киев вести переговоры с Москвой, их цель деструктивна, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — заявила Захарова. Она считает, что Киеву «запрещают» вести переговоры с Москвой.

Ранее американские журналисты узнали о попытках Украины установить новые отношения с Китаем. Это делается для того, чтобы избежать еще большего ущерба экономике.

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