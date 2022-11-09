В Берлине возбудили дело против ездившего в Россию полицейского-атамана

В Берлине возбудили дисциплинарное дело против ездившего в Россию полицейского-атамана

Земельное ведомство по уголовным делам в Берлине возбудило дисциплинарное дело и отстранило от работы полицейского-атамана, который неоднократно тайно ездил в Россию и Белоруссию и состоял в организации казаков. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Сотрудник полиции Михаэль Б. скрывал свои путешествия от начальства. По закону о допуске к секретным документам, сотрудники некоторых спецслужб ФРГ обязаны уведомлять свое руководство о подобных поездках.

«Земельное ведомство по охране конституции передало берлинскому начальству полицейского фотографию одной из поездок, где Михаэль Б. позирует с известным правоохранителям правым экстремистом Йоргом С.», — сказано в публикации.

По данным спецслужбы, мужчины как минимум дважды — в 2017 и 2020 годах — вместе ездили в Белоруссию, а также посещали Россию. Поездки были связаны с организацией «Ассоциация дружбы народов», председателем и соучредителем которой был полицейский.

Согласно данным газеты, ассоциация связана с «Всевеликим войском Донским» — организацией, члены которой, как пишет издание, воевали на Украине в 2014 году. При этом Михаэль Б. в белорусском отделении этой организации имел чин «атамана».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 50 ультраправых экстремистов на границе Германии и Польши. Полиция установила причастность задержанных к правой экстремистской партии III. Weg, которая призвала их пересечь границы. Отмечается, что нарушители хотели принять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.

