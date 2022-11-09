Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний

Минэнерго Белоруссии: первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после плановых работ

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Об этом заявили в Минэнерго страны, передает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что первый энергоблок подключен к сети 9 ноября, сейчас идет поэтапный набор мощности. «В настоящее время она составляет 400 МВт», — сказали в Минэнерго.