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14:32, 9 ноября 2022Бывший СССР

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний

Минэнерго Белоруссии: первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после плановых работ

Фото: Shutterstock

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Об этом заявили в Минэнерго страны, передает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что первый энергоблок подключен к сети 9 ноября, сейчас идет поэтапный набор мощности. «В настоящее время она составляет 400 МВт», — сказали в Минэнерго.

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Варвара Кошечкина
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