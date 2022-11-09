Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, пытались одновременно атаковать позиции российских военнослужащих в направлениях четырех населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.
«Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — говорится в заявлении военного ведомства.
Также Вооруженные силы России пресекли попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР, отчитались в Минобороны.
Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.