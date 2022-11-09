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14:36, 9 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, пытались одновременно атаковать позиции российских военнослужащих в направлениях четырех населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

«Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — говорится в заявлении военного ведомства.

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Также Вооруженные силы России пресекли попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР, отчитались в Минобороны.

Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

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Евгения Куликова
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