Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, пытались одновременно атаковать позиции российских военнослужащих в направлениях четырех населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 9 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

«Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам», — говорится в заявлении военного ведомства.

Также Вооруженные силы России пресекли попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР, отчитались в Минобороны.

Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.