Появились кадры с места гибели Стремоусова в ДТП
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с замглавы Херсонской области Стремоусовым
Начало событий в новости Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились кадры с места смертельного ДТП с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Фото в среду, 9 ноября, публикует РИА Новости.
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»
Агентство также со ссылкой на источник сообщает, что виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. По словам корреспондента РИА Новости, внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.
О гибели замглавы Херсонской области ранее сообщил Telegram-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердил врио главы региона Владимир Сальдо.
Соболезнования по поводу случившегося выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.