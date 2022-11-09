Появились кадры с места гибели Стремоусова в ДТП

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с замглавы Херсонской области Стремоусовым

Начало событий в новости Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Появились кадры с места смертельного ДТП с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Фото в среду, 9 ноября, публикует РИА Новости.

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Агентство также со ссылкой на источник сообщает, что виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. По словам корреспондента РИА Новости, внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

О гибели замглавы Херсонской области ранее сообщил Telegram-канал WarGonzo. Эту информацию подтвердил врио главы региона Владимир Сальдо.

Соболезнования по поводу случившегося выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.