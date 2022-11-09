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17:47, 9 ноября 2022Спорт

Во Франции передумали выгонять баскетболиста из сборной за выступление в России

В сборной Франции заявили, что баскетболист «Зенита» Эртель может быть вызван в команду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный менеджер сборной Франции по баскетболу Борис Дьяо заявил, что разыгрывающий петербургского «Зенита» Том Эртель может быть вызван в команду. Его слова приводит L'Equipe.

Дьяо рассказал, что в команде передумали выгонять баскетболиста за выступление в России. «Решения придется принимать в будущем. Эртеля не исключали из сборной Франции, но он и не в команде», — подчеркнул он.

1 ноября президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта рассказал, что Эртель подписал документ, что не будет переходить в российские или белорусские клубы. Однако уже через три дня после этого баскетболист заключил контракт с «Зенитом». Из-за этого его исключили из сборной.

33-летний Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Соглашение заключено по схеме «1 плюс 1». В составе сборной Франции баскетболист выигрывал чемпионат Европы, становился бронзовым призером первенства мира и завоевал серебро Олимпийских игр.

Анастасия Борисова
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