Французского баскетболиста выгнали из сборной за переход в российский клуб

Французского баскетболиста Эртеля выгнали из сборной за переход в петербургский «Зенит»

Разыгрывающий петербургского «Зенита» Тома Эртель не будет вызываться в сборную Франции. Об этом L'Equipe сообщил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.

По его словам, защитник подписал документ о том, что не будет переходить в российские или белорусские клубы. Однако уже через три дня после этого Эртель заключил контракт с «Зенитом». В связи с этим было решено выгнать его из национальной команды.

10 октября француз ответил тем, кто раскритиковал его за решение продолжить карьеру в России. «Просто знайте, что мне абсолютно плевать», — заявил он.

33-летний Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Соглашение заключено по схеме «1 плюс 1». В составе сборной Франции баскетболист выигрывал чемпионат Европы, становился бронзовым призером первенства мира и брал серебро Олимпиады.