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12:50, 9 ноября 2022Мир

Эрдоган собрался обсудить зерновую сделку с Путиным на G20

A Haber: Эрдоган хочет встретиться с Путиным на G20 и обсудить поставки зерна

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки российского зерна нуждающимся странам. Возможно, разговор состоится на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи в эфире телеканала A Haber.

После встречи процесс осуществления зерновой сделки может ускориться, считает политик.

В свою очередь российский лидер пока не подтвердил, что будет участвовать в саммите G20 лично, который пройдет на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Как предположил президент Индонезии Джоко Видодо, Путин может принять участие во встрече в онлайн-формате. Виртуально собирается выступить и украинский лидер Владимир Зеленский.

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Виктория Кондратьева
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