Мужчина 40 дней подряд съедал по целой курице гриль, страдал и прославился

Billy Penn: в США мужчина прославился тем, что питался только курицей гриль 40 дней

31-летний житель американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, Александр Томинский, питался только ненавистной ему курицей гриль в течение 40 дней подряд и прославился. Об этом сообщает Billy Penn.

Мужчина бросил себе вызов 28 сентября. Томинский утверждает, что не проиграл пари и не собирался заработать на этом деньги. Он придерживался только одной позиции: весь мир страдает, поэтому он тоже должен страдать, чтобы заставить других улыбаться. Томинский не ел ничего, кроме курицы, которую он не любит, и регулярно делился рассказами о своем курином посте в социальных сетях, чем привлек внимание сотен тысяч пользователей.

Чтобы страдать сильнее, он старался каждый раз выбирать курицу весом 0,9 килограмма, приготовленную без каких-либо специй. Поначалу мужчина спокойно съедал целую курицу гриль всего за 20 минут и прекрасно себя чувствовал. Однако через пару недель он начал жаловаться на спазмы и вздутие живота. К концу 40-дневного испытания он тратил уже более двух часов на прием пищи. В результате Томинский окончательно возненавидел курицу гриль.

В последний день испытания он решил устроить шоу для жителей города. Мужчина разместил объявление в социальной сети и призвал американцев присоединиться к нему. Собралась целая толпа: присутствующие аплодировали Томинскому и выкрикивали слова поддержки, пока он жевал мясо и периодически останавливался, чтобы дать ему перевариться или выпить воды. Спустя час он съел целую курицу и встал из-за стола под овации жителей.

После мероприятия Томинский чувствовал себя «поистине отвратительно», но был очень рад тому, что ему больше никогда не придется есть курицу. За 40 дней он похудел более чем на шесть килограммов и больше не планирует повторять этот опыт. «Это прозвучит странно, но если бы я по какой-то причине скончался от этого, я бы согласился на такую жертву», — заявил журналистам мужчина.

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