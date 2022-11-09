В Хакасии проведут рейды по охране особо ценных лесов

В Хакасии рейды по охране особо ценных лесов охватят не менее 400 тысяч гектаров

В Хакасии инспекторы и общественники при поддержке Всемирного фонда дикой природы проведут рейды по охране особо ценных лесов. Об этом сообщается на сайте природоохранной организации.

Отмечается, что инспектора Дирекции по особо охраняемым природных территориям республики совместно с членами экологической организации «ЭкоСреда» проведут не менее пятнадцати рейдов в период с ноября по май. Всемирный фонд дикой природы окажет поддержку, предоставив горюче-смазочные материалы, техобслуживание и транспорт. Выезды планируется осуществить в природные биологические заказники «Кискачинский», «Июсский», «Боградский», памятники природы «Каменный лес», «Бондаревский бор», «Смирновский бор», «Очурский бор», «Ивановские озера», а также природные парки «Хакасия» и «Маранкульский» и земли, расположенные вблизи особо охраняемых природных территорий. Рейды охватят не менее 400 тысяч гектаров ценных лесов.

Координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы в Алтае-Саянском экорегионе Виктор Никулкин отметил, что основной задачей рейдов является сохранение участков высокой природоохранной ценности. По его словам, присутствие специалистов и волонтеров на территории лесов и частые выезды помогут ликвидировать возгорания и предотвратить такие природоохранные нарушения, как незаконные рубки.

«Одна из задач работы — объединить усилия общественных организаций Хакасии и государственных природоохранных организаций, что сэкономит силы патрульных групп, ресурсы и поможет лучше контролировать нарушения. Участники рейдов проведут и беседы с местными жителями, раздадут информационные листовки о грамотном поведении в лесах и важности охраны лесов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае взяли под охрану уникальный природный парк «Хосо», где обитают такие редкие представители фауны, как амурский тигр и дикуша, внесенная в Красную книгу Международного союза охраны природы. Парк также уникален сочетанием северной и южной флоры и тем, что на его территории произрастают реликтовые растения — «живые ископаемые» прежних геологических эпох.