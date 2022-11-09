Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 9 ноября 2022Ценности

Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила детский центр в платье Mango за 2500 рублей

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в дешевом платье испанского бренда Mango. Соответствующую информацию приводит Vogue.

Известно, что супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон посетила детский центр Colham Manor в Лондоне в качестве покровителя Альянса по охране психического здоровья матерей (MMHA). При этом для выхода в свет королевская особа выбрала приталенное пальто длины миди марки Hobbs на пуговицах и с поясом и лодочки на высоких каблуках.

Также принцесса Уэльская надела темно-зеленое вязаное платье с воротом и длинными рукавами. Как указано на сайте марки Mango, стоимость данного изделия составляет 35,99 фунта стерлингов (примерно 2500 рублей).

В октябре сообщалось, что принцесса Уэльская Кэтрин появилась на публике в пиджаке Zara за 1800 рублей. В данном наряде королевская особа пришла на интервью по случаю Всемирного дня психического здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Блогерша показала на видео свой «неуместный» для поминальной службы наряд
Швейцария продлила специальный статус для украинских беженцев до марта 2024 года
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины
Россиянку осудили почти на два года колонии за убийство новорожденного ребенка
Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей
В США оценили новую подлодку проекта «Борей-А»
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.