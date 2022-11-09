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11:39, 9 ноября 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Костромской области

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 с пассажирами под Костромой

Фото: пресс-служба Северо-Западной прокуратуры / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

По данным ведомства, 8 ноября вертолет гражданской авиации МИ-2 с бортовым номером RA-14185, выполняющий рейс Шарья-Кострома потерпел крушение. На борту находились два члена экипажа и три пассажира. Известно, что погиб один человек, еще четверо были госпитализированы с травмами.

Следователи изъяли черный ящик и образцы топлива, назначили экспертизы, провели допросы и осмотр места происшествия.

В региональном управлении МЧС предположили, что причиной падения Ми-2 могли стать техническая неисправность и ошибка пилота.

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Екатерина Власова
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