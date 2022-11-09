Военкор прокомментировал данные о присутствии при ДТП с участием Стремоусова

Военкор Коц опроверг, что находился со Стремоусовым в момент смертельного ДТП

Военкор Александр Коц опроверг информацию о том, что он находился рядом с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в момент смертельного ДТП. Об этом корреспондент сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что «с удивлением узнал» из сети о том, что якобы присутствовал при аварии и выжил. «Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — заключил автор публикации.

Ранее власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова. Известно, что он погиб под Геническом. Обстоятельства аварии пока не установлены.

О гибели заместителя главы Херсонской области ранее рассказали военкоры проекта WarGonzo — им об этом сообщил его личный водитель. Информацию также подтвердил источник RT в силовых структурах.