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16:34, 9 ноября 2022Россия

Военкор прокомментировал данные о присутствии при ДТП с участием Стремоусова

Военкор Коц опроверг, что находился со Стремоусовым в момент смертельного ДТП

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Военкор Александр Коц опроверг информацию о том, что он находился рядом с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым в момент смертельного ДТП. Об этом корреспондент сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что «с удивлением узнал» из сети о том, что якобы присутствовал при аварии и выжил. «Я не был с ним в одном авто, и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — заключил автор публикации.

Ранее власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова. Известно, что он погиб под Геническом. Обстоятельства аварии пока не установлены.

О гибели заместителя главы Херсонской области ранее рассказали военкоры проекта WarGonzo — им об этом сообщил его личный водитель. Информацию также подтвердил источник RT в силовых структурах.

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Варвара Кошечкина
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