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21:03, 9 ноября 2022Россия

Движение по Крымскому мосту приостановят

Минтранс России: движение по Крымскому мосту приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о реализации планов по починке Крымского моста после теракта. Он рассказал, что инженеры направили к месту монтажа первый пролет автодорожной части переправы.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Марина Совина
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