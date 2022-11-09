В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к женщине-полицейскому

В Подмосковье задержали мигранта, избившего женщину-полицейского и домогавшегося ее

В Подмосковье правоохранители задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, домогавшегося 37-летней женщины-инспектора штаба УМВД «Люберецкое». Об этом в среду, 9 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, днем 8 ноября иностранец зашел в подъезд за сотрудницей полиции, избил ее и начал приставать. После этого мигрант сбежал. Госпитализация женщине не понадобилась.

Известно, что в момент происшествия лейтенант была не на службе, так как находится в декретном отпуске.

Ранее стало известно, что под Мурманском осудят пьяную россиянку, ударившую кулаком по лицу сотрудницу полиции.