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19:45, 9 ноября 2022Силовые структуры

В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к женщине-полицейскому

В Подмосковье задержали мигранта, избившего женщину-полицейского и домогавшегося ее

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье правоохранители задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, домогавшегося 37-летней женщины-инспектора штаба УМВД «Люберецкое». Об этом в среду, 9 ноября, сообщает MK.RU.

По данным издания, днем 8 ноября иностранец зашел в подъезд за сотрудницей полиции, избил ее и начал приставать. После этого мигрант сбежал. Госпитализация женщине не понадобилась.

Известно, что в момент происшествия лейтенант была не на службе, так как находится в декретном отпуске.

Ранее стало известно, что под Мурманском осудят пьяную россиянку, ударившую кулаком по лицу сотрудницу полиции.

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Екатерина Власова
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