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15:21, 9 ноября 2022Культура

Из поместья Майкла Джексона украли вещи артиста на один миллион долларов

Из поместья Майкла Джексона похитили вещи исполнителя на один миллион долларов

Фото: Phil Walter / Getty Images

Из поместья американского певца Майкла Джексона, расположенного в Лос-Анджелесе, похитили личные вещи исполнителя. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, управляющая компания подала в суд иск, в котором указала, что из дома музыканта пропали фотоальбом, записи публичных выступлений Джексона, его кукла, черная сумка с изображением черепа, рукописные записи артиста, компьютеры, а также его награды. Ущерб был оценен в один миллион долларов.

Сообщается, что в краже подозревается экс-возлюбленный одной из сестер исполнителя Джеффри Филиппс. По предварительным данным, он забрал личные вещи певца из поместья в тот момент, когда его семья занималась вопросами, связанными со смертью и похоронами Джексона в 2009 году.

Украденные вещи музыканта были выставлены на аукцион, однако после жалобы ответственной за поместье поп-короля компании, торги были прекращены.

В сентябре бывшая жена Майкла Джексона Дебби Роу призналась, что чувствует частичную вину в смерти артиста.

Исполнитель умер в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года. Причиной смерти Джексона стала остановка сердца, вызванная передозировкой лекарственных препаратов.

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Анастасия Астахова
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