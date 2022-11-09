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23:05, 9 ноября 2022Спорт

Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба

Тренер «Адана Демирспор» Монтелла заявил, что Артем Дзюба не мог реализовать себя в клубе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла объяснил уход российского нападающего Артема Дзюбы из команды. Его слова приводит Turkiye.

«Он не чувствовал, что сможет себя здесь реализовать. Ему это не нравилось, поэтому мы приняли такое решение», — заявил тренер. Он подчеркнул, что решение было совместным, и пожелал футболисту всего наилучшего.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент Дзюбой интересуются несколько турецких и российских команд.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Анастасия Борисова
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