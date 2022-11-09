В Подмосковье захотели продавать больше загородного жилья

В Подмосковье и Новой Москве увеличилось предложение загородного жилья

Жители Подмосковья и Новой Москвы захотели продавать больше загородной недвижимости — за год предложение на рынке увеличилось на 14 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

На продажу выставилиы 38,8 тысячи объектов в 605 поселках. Большая часть предложения (88 процентов) приходится на участки без подряда. Коттеджи составили долю в девять процентов, блокированная застройка — в три процента.

Что касается категорий недвижимости, то больше всего объектов относится к эконом-классу, на лоты комфорт-класса приходится 15 процентов. Бизнес-класс и элитные объекты составили шесть и четыре процента от предложения соответственно.

Ранее в «Авито Недвижимости» выяснили, что в третьем квартале 2022 года в России подорожали земельные участки под строительство частного дома — относительно 2021 года цены поднялись на 20 процентов. Стоимость сотки земли стала стоить 50 тысяч рублей.