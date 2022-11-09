Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:37, 9 ноября 2022Ценности

Моргенштерн вышел из состава акционеров ресторана Kaif

Рэпер Алишер Моргенштерн официально вышел из состава акционеров московского ресторана Kaif

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) официально вышел из состава акционеров своего ресторана под названием Kaif Provenance, который расположен в центре Москвы. Соответсвующий пост публикует Telegram-канал портала Peopletalk.

По информации издания, музыкант передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, более известному как Янис Грек. При этом подробности соглашения между партнерами не раскрываются.

Известно, что в сентябре столичное заведение закрыли на 90 суток из-за несоблюдения персоналом санитарно-эпидемиологических норм. В частности, ресторану грозил штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей после проверки, которая выявила отсутствие документов на продукты и посудомоечной машины.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле
Звездный парикмахер назвал модные и визуально омолаживающие прически на 2023 год
Telegram-канал президента Молдавии взломали
К устроившему стрельбу в казанской школе заявлены иски на 48 миллионов рублей
Еврокомиссия захотела отправить еще 18 миллиардов евро Украине
Доктор Павлова развеяла мифы о пользе костного бульона
Студия Disney запланировала снять сериал об Индиане Джонсе
Китай показал облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.