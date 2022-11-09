Моргенштерн вышел из состава акционеров ресторана Kaif

Рэпер Алишер Моргенштерн официально вышел из состава акционеров московского ресторана Kaif

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) официально вышел из состава акционеров своего ресторана под названием Kaif Provenance, который расположен в центре Москвы. Соответсвующий пост публикует Telegram-канал портала Peopletalk.

По информации издания, музыкант передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, более известному как Янис Грек. При этом подробности соглашения между партнерами не раскрываются.

Известно, что в сентябре столичное заведение закрыли на 90 суток из-за несоблюдения персоналом санитарно-эпидемиологических норм. В частности, ресторану грозил штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей после проверки, которая выявила отсутствие документов на продукты и посудомоечной машины.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.