В НАТО отреагировали на заявления России по Херсону

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс в курсе заявлений России по Херсону

Североатлантический альянс в курсе заявлений России по выводу войск из Херсона на левый берег Днепра. Так на доклад командующего группировкой российских войск в зоне специальной операции на Украине генерала армии Сергея Суровикина отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

«Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле», — высказался генсек. Отмечается, что на данный момент он находится с визитом в Великобритании.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.