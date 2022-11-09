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18:46, 9 ноября 2022Бывший СССР

Литовская таможня отказалась пропускать белорусскую цистерну с буквой Z

Литовская таможня отказалась пропускать и вернула в Белоруссию цистерну с буквой Z
Архивное фото

Архивное фото. Фото: lexander Welscher/dpa / Globallokpress.com

Литовская таможня отказалась пропускать в республику цистерну из Белоруссии, на борт которой была нанесена латинская буква Z. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена).

Отмечается, что железнодорожный состав с цистерной задержали на станции Кяна. Во время его проверки литовские таможенники обнаружили, что на резервуаре с удобрениями, грузоотправителем которой значилась российская компания, нанесено граффити в виде буквы Z.

В ведомстве уточнили, что после этого цистерну отцепили от состава и вернули на станцию в белорусском городе Молодечно.

В конце сентября на базу Йокосука возле Токио прибыл американский эскадренный эсминец типа Zumwalt с изображенной на борту буквой Z. Позднее командование Военно-морских сил США в Японии объяснило, что миноносец имеет прозвище «зум-сан» и смотрится «очаровательно с большой буквой Z на корме».

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Георгий Нестеров
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