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15:54, 9 ноября 2022Мир

Макрон анонсировал новую архитектуру безопасности в Европе

Макрон заявил, что ЕС построит новую архитектуру безопасности после конфликта на Украине

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Странам Европы необходимо построить новую архитектуру безопасности после завершения конфликта на Украине. Такой процесс анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция его выступления доступна в Twitter Елисейского дворца.

Французский глава государства подчеркнул, что когда на Украину вернется мир, европейское сообщество должно будет столкнуться с последствиями кризиса. «Это означает, что мы должны будем построить новую архитектуру безопасности, а также восстановить стабильность и контроль за вооружениями в Европе», — уточнил он.

Ранее Макрон заявил, что война возвращается на территорию Европы, поэтому Париж должен оформить свои военные цели. Он пообещал представить военную стратегию Франции, которая будет действовать до конца десятилетия. По его словам, она будет служить фундаментальным интересам нации.

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Виктория Кондратьева
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