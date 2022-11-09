В Госдуме заявили об опасности для США эскалации конфликта на Украине

Депутат Чепа указал на опасность для США эскалации конфликта на Украине

США понимают, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине опасна, поэтому они оказывают влияние на президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

Вашингтон осознал, что в определенной степени достиг своих целей. Дальнейшее давление на Европу может иметь отрицательный эффект и для американцев, указал депутат.

«И дальнейшая эскалация напряженности также опасна, они тоже это прекрасно понимают и взвешивают. Поэтому они меняют свою тактику, свою позицию, а Зеленскому говорят, что делать», — добавил Чепа.

Ранее колумнисты китайского издания Global Times заявили, что администрация президента США Джо Байдена заинтересована в продлении украинского конфликта для ослабления России и Европы. Авторы считают, что республиканцы намеренно заявили о сокращении объемов поддержки Украины перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах.