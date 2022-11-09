Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 9 ноября 2022Россия

В Госдуме заявили об опасности для США эскалации конфликта на Украине

Депутат Чепа указал на опасность для США эскалации конфликта на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

США понимают, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине опасна, поэтому они оказывают влияние на президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

Вашингтон осознал, что в определенной степени достиг своих целей. Дальнейшее давление на Европу может иметь отрицательный эффект и для американцев, указал депутат.

«И дальнейшая эскалация напряженности также опасна, они тоже это прекрасно понимают и взвешивают. Поэтому они меняют свою тактику, свою позицию, а Зеленскому говорят, что делать», — добавил Чепа.

Ранее колумнисты китайского издания Global Times заявили, что администрация президента США Джо Байдена заинтересована в продлении украинского конфликта для ослабления России и Европы. Авторы считают, что республиканцы намеренно заявили о сокращении объемов поддержки Украины перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний
В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.