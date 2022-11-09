В ЛНР сообщили о попытке ВСУ скрыть массовые потери в Харьковской области

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ массово захоронили тела погибших в реке Оскол

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали массовое захоронение своих погибших в реке Оскол, чтобы скрыть массовые потери. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам военного, погибших украинцев свозят в село Богуславка, расположенное в Харьковской области. Там их трупы сбрасывают в реку под прикрытием лесистой местности.

«Для того чтобы тела не всплывали, в качестве груза используется шлакоблок, который был отобран у местного жителя, якобы для строительства фортификационных сооружений», — рассказал Марочко, отметив, что попытка скрыть данный инцидент провалилась.

Ранее российский разведчик рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в форму Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), чтобы приблизиться к позициям в регионе. По его словам, они также вяжут повязки, по которым различают принадлежность к армии, чтобы их не замечал противник.