Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:08, 9 ноября 2022Бывший СССР

В ЛНР сообщили о попытке ВСУ скрыть массовые потери в Харьковской области

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ массово захоронили тела погибших в реке Оскол

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали массовое захоронение своих погибших в реке Оскол, чтобы скрыть массовые потери. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По словам военного, погибших украинцев свозят в село Богуславка, расположенное в Харьковской области. Там их трупы сбрасывают в реку под прикрытием лесистой местности.

«Для того чтобы тела не всплывали, в качестве груза используется шлакоблок, который был отобран у местного жителя, якобы для строительства фортификационных сооружений», — рассказал Марочко, отметив, что попытка скрыть данный инцидент провалилась.

Ранее российский разведчик рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы переодеваются в форму Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), чтобы приблизиться к позициям в регионе. По его словам, они также вяжут повязки, по которым различают принадлежность к армии, чтобы их не замечал противник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области подорвали три моста перед наступлением ВСУ
В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян
ВС России уничтожили склад ВСУ со снарядами к HIMARS в районе Днепропетровска
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Обнаружены четыре новых пульсара
Минобороны заявило об уничтожении пунктов управления ВСУ и иностранных наемников
Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило о попытках контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после испытаний
В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.