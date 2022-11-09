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12:46, 9 ноября 2022Россия

Медведев отреагировал на первые результаты выборов в США

Зампред Совбеза Медведев заявил, что поддержка курса США в мире уменьшается

Фото: Tom Brenner / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на первые результаты выборов в Конгресс США. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, «привычный мир дедушки Байдена улетает». Кроме того, поддержка курса США в мире уменьшается, подчеркнул зампред Совбеза.

Вместе с тем Медведев высказался об «ультиматуме» президента Украины Владимира Зеленского. «Ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой», — заключил он.

Ранее президент украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией. В частности, он потребовал возместить все убытки, причиненные в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановить территориальную целостность Украины, наказать военных преступников и предоставить гарантии, что спецоперация не повторится.

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Сергей Истомин
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