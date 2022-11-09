Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель замглавы администрации региона Стремоусова

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ведомства.

«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Вадима Ильмиева.

В Минздраве также отметили, что в результате столкновения трех машин пострадали еще двое участников ДТП.

О гибели Стремоусова на пересечении трасс М-14 и Р-47 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что вероятным виновником аварии мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр.