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20:31, 9 ноября 2022Россия

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель замглавы администрации региона Стремоусова

Фото: Официальный канал Кирилла Стремоусова / ТАСС

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ведомства.

«К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Вадима Ильмиева.

В Минздраве также отметили, что в результате столкновения трех машин пострадали еще двое участников ДТП.

О гибели Стремоусова на пересечении трасс М-14 и Р-47 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что вероятным виновником аварии мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр.

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Никита Абрамов
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