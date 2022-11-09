В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что оглашение послания Федеральному собранию зависит от графика Путина

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проведение прямой линии будет зависеть от графика главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал Песков и пообещал проинформировать о датах прямой линии и послания парламенту дополнительно.

18 октября Песков уже отвечал на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию. Тогда он заявлял, что информации об этом пока нет, и подчеркивал, что Кремль не анонсирует содержание послания, как это обычно бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.