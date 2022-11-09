Сделки с одним видом проблемных квартир назвали безопасными

Риелтор Самойлов назвал безопасной покупку квартир с прописанными в ней жильцами

Покупку квартир с прописанными в ней жильцами назвали безопасной — такую недвижимость можно продавать не только в срочном, но и в обычном порядке. О сделках с этим типом жилья, которое обычно считается проблемным, рассказал вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это ситуация из разряда ординарных. Обычные продажи, не срочные, зачастую делаются на тех условиях, что в момент совершения сделки в квартире зарегистрированы люди. Необходимо четко урегулировать, как, когда, в какие сроки эти люди будут сниматься с регистрационного учета. Если подобные условия изложены в договоре и зарегистрированные люди выполнили их, никаких проблем нет», — пояснил эксперт.

При несоблюдении изложенных в договоре условий, по словам Самойлова, придется выписывать жильцов через суд. Эксперт отметил, что обычно у профессионалов эта процедура не вызывает затруднений.

«Гораздо сложнее, когда судьба этих людей, которые зарегистрированы, но не являются собственниками квартиры, никак не урегулирована. Тогда бывает сложнее, но чтобы на эти грабли не наступить, надо пользоваться квалифицированной риелторской юридической помощью», — заключил специалист.

Ранее россиянам назвали признаки проблемных для покупки квартир. Среди факторов, которые должны насторожить покупателя, эксперты указали слишком низкую цену, требование быстро выйти на сделку и частую смену владельцев.