Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:53, 9 ноября 2022Среда обитания

Сделки с одним видом проблемных квартир назвали безопасными

Риелтор Самойлов назвал безопасной покупку квартир с прописанными в ней жильцами
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Steven Ungermann / Unsplash

Покупку квартир с прописанными в ней жильцами назвали безопасной — такую недвижимость можно продавать не только в срочном, но и в обычном порядке. О сделках с этим типом жилья, которое обычно считается проблемным, рассказал вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это ситуация из разряда ординарных. Обычные продажи, не срочные, зачастую делаются на тех условиях, что в момент совершения сделки в квартире зарегистрированы люди. Необходимо четко урегулировать, как, когда, в какие сроки эти люди будут сниматься с регистрационного учета. Если подобные условия изложены в договоре и зарегистрированные люди выполнили их, никаких проблем нет», — пояснил эксперт.

При несоблюдении изложенных в договоре условий, по словам Самойлова, придется выписывать жильцов через суд. Эксперт отметил, что обычно у профессионалов эта процедура не вызывает затруднений.

«Гораздо сложнее, когда судьба этих людей, которые зарегистрированы, но не являются собственниками квартиры, никак не урегулирована. Тогда бывает сложнее, но чтобы на эти грабли не наступить, надо пользоваться квалифицированной риелторской юридической помощью», — заключил специалист.

Ранее россиянам назвали признаки проблемных для покупки квартир. Среди факторов, которые должны насторожить покупателя, эксперты указали слишком низкую цену, требование быстро выйти на сделку и частую смену владельцев.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве
Российская школьница покончила с собой из-за интимного фото
В Египте запустили систему Tax Free
Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали четверо детей
Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.