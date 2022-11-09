Спрогнозированы отношения России и США после выборов в Конгресс

«Известия»: промежуточные выборы в Конгресс не поменяют позицию США по отношению к России

Эксперты спрогнозировали дальнейшее развитие отношений России и Соединенных Штатов после завершения промежуточных выборов в Конгресс США, заявив, что глобальных перемен не предвидится. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в случае победы в голосовании республиканцев, внутренняя политика США изменится. Однако внешняя политика государства, вероятно, останется прежней, считает председатель Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий. «Не думаю, что политика США в отношении России изменится быстро. Если изменится, то в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире», — подчеркнул он.

Его точку зрения разделил американист Малек Дудаков, который указал, что промежуточные выборы сосредоточены преимущественно вокруг проблем внутренней политики США. Действительно кардинальные перемены, по его мнению, могут произойти только по результатам президентской гонки, которая пройдет в 2024 году.

Ранее были обнародованы итоги первых экзитполов выборов в США. Сообщалось, что республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей, поскольку они получили 54 и 264 мест соответственно, в то время как демократы заняли 46 и 189 мест соответственно.