Пригожин заявил об ответственности командования после решения об отводе войск

Пригожин: отвод войск с правого берега Днепра говорит об ответственности командования

Решение отвести войска с правого берега Днепра говорит о готовности командования брать на себя ответственность. Об этом заявил РИА Новости предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости оставить город Херсон и занять оборону по восточному берегу реки Днепр. Он объяснил, что в случае разрушения плотины Каховской ГЭС российские войска окажутся в полной изоляции.

«Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений», — дал свою оценку такому шагу Пригожин. Он отметил, что операция по выводу войска очень сложная, и Суровикину предстоит сделать это с минимальными потерями.

Пригожин также указал, что Суровикин точно знал, что произойдет в октябре-ноябре, еще когда его назначили на должность командующего. Все случившееся должно привести к работе над ошибками, заключил основатель ЧВК «Вагнер».