Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 9 ноября 2022Россия

Пригожин заявил об ответственности командования после решения об отводе войск

Пригожин: отвод войск с правого берега Днепра говорит об ответственности командования

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Решение отвести войска с правого берега Днепра говорит о готовности командования брать на себя ответственность. Об этом заявил РИА Новости предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости оставить город Херсон и занять оборону по восточному берегу реки Днепр. Он объяснил, что в случае разрушения плотины Каховской ГЭС российские войска окажутся в полной изоляции.

«Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений», — дал свою оценку такому шагу Пригожин. Он отметил, что операция по выводу войска очень сложная, и Суровикину предстоит сделать это с минимальными потерями.

Пригожин также указал, что Суровикин точно знал, что произойдет в октябре-ноябре, еще когда его назначили на должность командующего. Все случившееся должно привести к работе над ошибками, заключил основатель ЧВК «Вагнер».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
В Подмосковье задержали иностранца за домогательства к женщине-полицейскому
Кадыров высказался о решении Суровикина по Херсону
Пригожин заявил об ответственности командования после решения об отводе войск
Показаны последствия обстрела приграничного российского села со стороны Украины
Пашинян и Путин провели телефонные переговоры
53-летняя Дженнифер Энистон снялась полуобнаженной для обложки журнала
Житель многоэтажки устроил тренировку на блоке кондиционера за окном
Еще один британский наемник погиб на Украине
Женщина украла у начальника плюшевых мишек на семь миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.