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21:59, 9 ноября 2022Спорт

Россиянам выбрали сборную для поддержки на чемпионате мира-2022

В Россотрудничестве предложили россиянам болеть за сборную Сербии на чемпионате мира-2022

Фото: Marko Djurica / Reuters

Представительство Россотрудничества предложило россиянам болеть за сборную Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» Евгений Баранов сообщил РИА Новости.

«Давайте болеть за сербов, как они болеют за нас!» — заявил Баранов. Он подчеркнул, что на чемпионате мира выступит сборная страны, где большое количество болельщиков традиционно поддерживает Россию даже в непростые времена.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сербии сыграет в группе G с командой Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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