В Госдуме заявили о провокационном проекте Украины

Депутат Шеремет назвал проект Киева о признании независимости Татарстана провокацией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подлой и гнусной провокацией зарегистрированный в Верховной Раде проект о признании независимости Татарстана. Об этом он заявил РИА Новости.

«Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране», — считает депутат.

Шеремет заверил, что Россия сегодня сплочена как никогда перед лицом внешней угрозы.

Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной Раде Украины, сообщается на сайте украинского парламента. При этом текст документа пока не доступен для просмотра.

Ранее Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии даже на бумаге давно не существует.