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10:10, 9 ноября 2022Среда обитания

Россиянам назвали случаи начисления чужих долгов по ЖКУ соседям

Юрист Кудерко: долги жильца за обслуживание общих помещений дома распределяют по соседям

Фото: MarÃ­A JosÃ© LÃ³Pez / Globallookpress.com

Долги одного жильца за обслуживание общих помещений в доме распределяют по соседям. Случаи начисления чужих долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) назвала россиянам юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Речь идет об уклонении одного или нескольких жильцов от оплаты отопления и освещения многоквартирного здания. По словам Кудерко, есть два способа расчета платы на общие нужды. В первом — устанавливается норматив потребления дома, из которого вычитают показания всех квартир. Оставшуюся сумму в таких случаях считают расходом на общедомовое имущество — он делится между собственниками пропорционально площади их квартир.

Второй способ подразумевает установку на общедомовые сети прибора учета, который дает более точные данные о потреблении. Затем из общих значений вычитают показания жильцов и остается подлежащий оплате объем потребления.

Однако эксперт предупредила, что таким положением могут злоупотреблять некоторые владельцы квартир — так, в квартире может быть зарегистрирован один человек, а фактически проживать целая семья, то есть общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.

Кудерко добавила, что с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год, при этом жильцы могут производить такой перерасчет чаще. Отказавшие коммунальщикам в проверке граждане будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.

Ранее россиян предупредили о риске получить реальный уголовный срок за конфликт с шумными соседями. Речь идет о случаях, когда в разговоре с нарушителями покоя потерпевшие угрожают физической расправой. Если появятся шумящих соседей появятся основания для беспокойства за жизнь и здоровье, автора угроз могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

Нина Ташевская
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