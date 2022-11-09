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14:13, 9 ноября 2022Мир

Тайвань выделил 1,6 миллиарда долларов на дроны для защиты от Китая

FT: Тайвань выделил 1,6 миллиарда долларов на производство дронов для защиты от Китая

Фото: Shutterstock

Власти Тайваня выделили 50 миллиардов тайваньских долларов (около 1,6 миллиарда долларов США) на разработку и производство военных дронов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, средства выделены для укрепления защиты острова от возможной угрозы со стороны Китая. Отмечается, что администрация Тайваня планирует наладить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение трех лет.

«Война на Украине подчеркнула безотлагательность подготовки к конфликту в Тайваньском проливе и решающую роль дронов в таком конфликте», — высказался собеседник FT.

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что существует реальная угроза вторжения на остров со стороны Китая. Она подчеркнула, что это «не раздувание шумихи» и властям необходимо быть готовыми к такому развитию событий.

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Виктория Кондратьева
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