Илон Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов
Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с 4 по 8 ноября продал свои акции автомобильной компании почти на четыре миллиарда долларов после приобретения контрольного пакета в социальной сети Twitter. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчеты комиссии по ценным бумагам и биржам США.
При этом ранее Маск — самый богатый человек в мире — не раз заявлял, что больше не будет продавать акции Tesla после нескольких раундов реализации ценных бумаг компании суммарно на 31,8 миллиарда долларов за этот год. В результате последней продажи доля Маска в Tesla сократилась с 14,7 до 14,1 процента.
Аналитики ранее ожидали, что миллиардер продаст больше акций Tesla, чтобы профинансировать сделку с Twitter, подчеркивает агентство. Но в итоге бизнесмен смог привлечь 13 миллиардов долларов кредитов от крупных банков и 7,1 миллиарда долларов от инвесторов, суммарно потратив на покупку Twitter более 44 миллиардов долларов.
После объявления Маском о планах приобрести Twitter 13 апреля до момента реальной покупки 27 октября акции Tesla подешевели на 34 процента. А после неоднозначных решений миллиардера об увольнении половины сотрудников социальной сети, идеи ввести плату в размере восьми долларов в месяц за верификацию аккаунта и смягчения правил модерации, что повлекло за собой отток рекламодателей, акции Tesla обесценились еще на 15 процентов, указывал «Коммерсантъ».
8 ноября стало известно, что состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla. Инвесторы начали избавляться от них, опасаясь, что теперь Маск больше будет занят приобретенной соцсетью, чем работой над развитием автомобильной компании, финансовые результаты которой за третий квартал разочаровали аналитиков.