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20:56, 9 ноября 2022Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Фото: Shutterstock

В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины вечером в среду, 9 ноября, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального сайта по оповещению населения.

РИА Новости отмечает, что о тревоге также проинформировали глава администрации Черкасской области Игорь Табурец и его коллега из Кировоградской Андрей Райкович.

Утром в среду воздушная тревога уже звучала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях республики.

Кроме того, вечером стало известно, что в Кривом Роге произошло несколько взрывов.

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Антон Похиляк
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