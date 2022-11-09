В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины вечером в среду, 9 ноября, объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального сайта по оповещению населения.

РИА Новости отмечает, что о тревоге также проинформировали глава администрации Черкасской области Игорь Табурец и его коллега из Кировоградской Андрей Райкович.

Утром в среду воздушная тревога уже звучала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях республики.

Кроме того, вечером стало известно, что в Кривом Роге произошло несколько взрывов.

