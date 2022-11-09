Российские войска стали чаще наносить удары по артиллерии и ПВО Украины

Российские войска стали активнее использовать высокоточные и барражирующие боеприпасы

В последнее время усилились удары российской авиации и артиллерии по украинским зенитным системам, что напрямую подрывают наступательные возможности украинских сил. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Его слова приводят «Известия».

Как рассказали в Министерстве обороны, что только за сутки с 7 по 8 ноября оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия России уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США. Также поражены четыре пункта управления ВФУ, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 192 района сосредоточения войск.

Владислав Шурыгин отметил, что сейчас российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Он связывает это с тем, что на фронт потоком стали поступать барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды. «Они позволяют охотиться за украинской артиллерией, ключевыми системами вооружений на большой дальности и с высокой эффективностью», — пояснил Шурыгин.

Благодаря этому отрабатывается разведывательно-ударный контур, когда ведется постоянный поиск целей с беспилотников и не только, а при обнаружении на них тут же наводятся высокоточные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении на Украине. Также с его помощью вооруженные силы РФ уничтожили военный катер ВСУ в акватории Днепра.