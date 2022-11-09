19-летний замначальника штаба российского полка рассказал о своем боевом пути

Россиянин Юшко рассказал, что стал замначальника штаба полка благодаря личным качествам

Российский военнослужащий Анатолий Юшко с позывным Тень, ставший замначальника штаба стрелкового полка 1-й Славянской бригады в 19 лет, рассказал о своем боевом пути и указал личные качества, благодаря которым ему удалось добиться успехов на службе. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам Юшко, он по собственному желанию явился в военкомат на следующий день после начала спецоперации на Украине, после чего его в составе бригады распределили на запорожское направление.

«В ходе службы я проявил качества, которые смог приобрести ранее. У меня образование — управление персоналом. Мое командование осознало, что я могу управлять людьми, четко ставить задачи и добиваться того, чего хочу», — пояснил Юшко и подчеркнул, что на данный момент он является самым молодым бойцом в своем подразделении.

Службу россиянин начал рядовым бойцом в должности снайпера, позднее его повысили до командира отделения, а затем, после активной помощи штабу, до заместителя начальника штаба полка.

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