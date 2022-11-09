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15:05, 9 ноября 2022Экономика

Украина предложила заменить Россию на рынке металлургии

Министр экономики Украины Юлия Свириденко предложила заменить Россию на рынке металлургии
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с американским министром торговли Джиной Раймондо предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок, заменив на этих рынках Россию. Об этом говорится на сайте кабинета министров Украины.

«Сталь — это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США», — заявила Свириденко. Также она предложила приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождать от налоговых тарифов (по крайней мере до конца 2024 года) продукцию украинского экспорта.

Свириденко подчеркнула, что стабилизация украинской экономики основывается именно на экспорте. В ходе встречи также обсуждалась реализация проектов по восстановлению Украины.

Между тем экспорт стали и железной руды российскими металлургическими компаниями в большинстве случаев приносит им убытки из-за слишком крепкого рубля. К такому выводу ранее пришли эксперты компании BCS Global Markets (BCS GM).

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Платон Щукин
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