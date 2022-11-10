Ученые раскрыли смертельную угрозу для десятков миллионов людей

Guardian: исчезновение льда в Арктике в летние периоды обернется мировой катастрофой

Группа ученых в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата раскрыла опасность исчезновения льда в Арктике в летние периоды. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Из доклада специалистов следует, что в течение десяти лет район может «окончательно» лишиться морского льда, что приведет к катастрофическим последствиям для десятков миллионов людей.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — отметила сотрудник Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта.

По прогнозам ученых, сокращение количества льда откроет темный Северный Ледовитый океан, который будет поглощать, а не отражать тепло, усиливая глобальное потепление. Это также может привести к самому большому за 130 тысяч лет «импульсу талой воды», что отразится на прибрежных регионах.

9 ноября Европейский союз достиг соглашения по проблеме глобального потепления и принял закон о сокращении вредных выбросов в атмосферу к концу десятилетия. В нем говорится о целях стран ЕС по сокращению выбросов среди прочего от транспорта, отопления зданий, сельского хозяйства и отходов. По новому закону, выбросы от этих областей должны сократиться на 40 процентов в сравнении с 2005 годом.