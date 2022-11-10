Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке

Минюст потребовал информацию об организаторах концерта «Би-2» на Суперкубке

Министерство юстиции потребовало объяснений в связи с выступлением рок-группы «Би-2» на Суперкубке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Минюст попросил у Российского футбольного союза информацию об организаторах шоу, которое состоялось после матча «Зенит» — «Спартак». Отмечается, что обращение поступило через три месяца после концерта, на который не было потрачено никаких бюджетных средств.

Требование Минюста связано со скандалом вокруг выступления «Би-2» в Омске, которое должно было состояться в апреле. После саундчека группа отменила концерт. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник утверждал, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому его попытались завесить черным полотном.

Группа объяснила отмену мероприятия проблемами с установкой необходимых декораций. Музыканты подчеркнули, что их выступления посещают люди разных взглядов, поэтому они стараются оставаться вне политики. Они также рассказали, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии.