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11:47, 10 ноября 2022Мир

В США предсказали безумство Байдена после промежуточных выборов

Сенатор в США заявил, что Байден и демократы станут безумнее после промежуточных выборов

Фото: Susan Walsh / AP

После итогов промежуточных выборов в Конгресс США члены Демократической партии и президент страны Джо Байден станут «еще безумнее». Об этом заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, передает Newsweek.

«Вы уже видите, как Байден говорит, что он не собирается ничего менять. Демократы думают, что то, что они не были стерты с лица земли за последние несколько дней [голосования], дает им право на то, чтобы быть более безумными, чем они когда-либо были», — сказал политик.

Несмотря на высокие результаты демократов, Рубио предсказал победу республиканцев в Сенате в штате Невада. Кроме того, он также заверил в победе однопартийцев на выборах в Палату представителей.

Ранее сообщалось, что разрыв между демократами и республиканцами на выборах увеличился. Отмечается, что уже в нескольких штатах завершилось голосование, так, штаты Аляска и Гавайи последними перестали принимать бюллетени.

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Виктория Кондратьева
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