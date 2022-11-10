Двухлетний российский ребенок вернулся из детсада в царапинах и укусах

В Бурятии двухлетняя девочка вернулась домой из детсада в царапинах и укусах

В Бурятии двухлетняя девочка вернулась домой из детского сада в ссадинах и укусах. Об этом пишет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел 7 ноября. Травмы на теле ребенка обнаружили родители, когда стали переодевать дочь. В частном учреждении дошкольного образования объяснить ситуацию не смогли. Там сообщили, что просмотрели камеры видеонаблюдения и не нашли ничего подозрительного.

Бабушка девочки обратилась с заявлением в полицию. «Для установления обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции опрошены воспитатели дошкольного учреждения, мать девочки. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято правовое решение», — рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД российского региона.

Ранее стало известно, что в Сочи две воспитательницы детского сада систематически избивали воспитанников с аутизмом. Издевательства над детьми попали на видео.