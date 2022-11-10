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15:28, 10 ноября 2022Среда обитания

Раскрыты способы сэкономить на аренде жилья

Сэкономить на аренде предложили при помощи получения кешбэка с оплаты расходов хозяев

Фото: Андрей Бресонов/Коммерсантъ

Для того чтобы у квартирантов появилась возможность сэкономить на съемном жилье, они могут оплачивать аренду не переводом, а совершенными на эту сумму покупками для владельца, и получать за них кешбэк. Способы обзавестись съемным жильем на более выгодных условиях раскрыла раскрыла инвестор Татьяна Волкова в беседе с News.ru.

Специалист отметила, что зачастую у людей, которые сдают квартиры, есть другие крупные расходы — например на билеты, мебель, определенные услуги. Волкова отметила, что в случае их оплаты со своей карты арендатор может получать кешбэк размером до 15 тысяч рублей ежемесячно — это позволит компенсировать часть расходов на жилье.

В качестве другого варианта, который позволит сэкономить на аренде квартиры, инвестор предложила торг. Она добавила, что если с собственником жилья удастся договориться, итоговую сумму можно сбить на 50 процентов.

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Третьим вариантом, помогающим снять жилье дешевле, Волкова назвала выбор квартир в спальном районе, удаленном от метро — там арендная ставка на 10-20 процентов ниже. Наконец, четвертым способом, предложенным экспертом, стал съем студии в большой квартире, разделенной на малые — такой вариант будет стоить на 30 процентов дешевле, чем отдельно стоящий однокомнатный объект, однако не будет уступать по качеству и функционалу автономной квартире.

В ноябре инвестор Волкова назвала россиянам способы сэкономить на покупке квартиры. По ее словам, выгодно приобрести жилье помогут торг и налоговые вычеты, при этом в условиях падения спроса сбить цену можно на сумму до 10 миллионов рублей.

Полина Кислицына
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