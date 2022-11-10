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17:40, 10 ноября 2022Культура

В сериале «Корона» появился Борис Ельцин

В пятом сезоне сериала «Корона» появился первый президент России Борис Ельцин

Фото: группа «Кинопоиск» во «ВКонтакте»

В пятом сезоне исторического сериала «Корона» в кадре появился первый президент России Борис Ельцин. Об этом сообщает «Кинопоиск» в своем Telegram-канале.

Роль политика исполнил актер Анатолий Котенев, известный по таким проектам, как «Секретный фарватер» и фильму «Побег из ГУЛАГа».

В сентябре британский драматург Питер Морган, написавший сценарий к сериалу «Корона», заявил, что съемки шестого сезона проекта будут приостановлены из-за смерти британской королевы Елизаветы II. Морган отметил, что проект был посвящен Елизавете II: «"Корона" — это любовное письмо к ней, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы тоже прекратим съемки из уважения к королеве».

Премьера пятого сезона «Короны» состоялась 9 ноября на Netflix. Сюжетная линия сезона охватит период 1991 — 1997 годов, в который войдут правление консервативного правительства Джона Мейджора, супружеские разводы трех детей королевы и герцога Эдинбургского, публикация книги английского журналиста Эндрю Мортона «Диана: ее правдивая история», пожар в Виндзорском замке и речь Елизаветы II об «ужасном годе».

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Марина Погосян
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