В Италии раскритиковали ЕС за иммиграционную политику

Глава Минобороны Италии призвал ЕС покончить с неизбирательным приемом беженцев

Европейский союз (ЕС) должен покончить с неизбирательным приемом беженцев, призвал глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит Il Giornale.

«Высадить мигрантов на берег, не заботясь об их дальнейшей судьбе, — это несерьезный способ заботы о них, а просто способ, чтобы очистить свою совесть, ничего не делая», — подчеркнул он.

Глава ведомства раскритиковал иммиграционную политику Евросоюза, добавив, что объединению необходимо принять серьезное и рациональное решение касательно беженцев. По его словам, ЕС также следует обратить внимание на проблему контрабанды, поскольку за каждым потоком африканских иммигрантов стоят торговцы людьми.

«Италия на этом этапе показала, что она знает, как сочетать строгость с гуманностью, помощь слабым и желание решить проблему нелегальной иммиграции», — сказал Крозетто.

Ранее стало известно, что в ЕС количество беженцев достигло рекордного с 2015 года. Уточнялось, что в августе 2022 года около 84,5 тысячи человек попросили убежища в 27 странах объединения.