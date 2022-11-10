Тропические циклоны оказались усилителями экстремальной жары

Geophysical Research Letters: экстремальная жара усиливается после тропических циклонов

Ученые Университета Аризоны показали, что тропические циклоны являются массивными тепловыми «насосами», которые усиливают эпизоды экстремальной жары. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Исследовательская группа проанализировала 53 тропических циклона в восточной части Карибского бассейна в период с 1991 по 2020 год и 205 случаев прохождения ураганов над 14 городами в регионе. Значения теплового индекса были рассчитаны с использованием данных о траекториях тропических циклонов в Северной Атлантике из архива IBTrACS (Best Track Archive for Climate Stewardship) и службы изменения климата Copernicus (C3S).

Оказалось, что значения теплового индекса городов всегда были примерно на пять градусов Цельсия выше среднего после урагана. Аномальные значения температуры не зависели от интенсивности урагана, а само повышение могло происходить через несколько дней после прохождения циклона в районах, удаленных на сотни километров от центра шторма.

По словам авторов работы, тот факт, что после одного стихийного бедствия увеличивается риск другого экстремального погодного явления, представляет собой беспрецедентную проблему для усилий по ликвидации последствий катастроф. Хорошо известно, что тропические циклоны наносят долговременный ущерб за счет сильных ветров, штормовых нагонов, проливных дождей или наводнений. Жара сама по себе также является угрозой общественному здравоохранения. Однако экстремальные значения температуры воздуха после тропических циклонов до сих пор не были в центре внимания ученых.

Хотя в статье не рассматривается, как изменение климата может повлиять на это явление, авторы ожидают, что высокие значения теплового индекса, следующие за тропическими циклонами, в будущем будут только увеличиваться. Согласно предыдущим исследованиям, глобальное потепление усиливает ураганы благодаря увеличению содержащейся в них тепловой энергии. В свою очередь, циклоны перераспределяют тепло в атмосфере на большие расстояния вокруг своего центра.