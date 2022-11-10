Названы округа Москвы с подешевевшим жильем

«Метриум»: жилье в новостройках больше всего подешевело в Южном административном округе

В октябре 2022 года среди административных округов Старой Москвы жилье в новостройках больше всего подешевело в Южном — динамика достигла 2,7 процента. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В компании выяснили, что объекты подешевели во всех округах, кроме Юго-Восточного, где за месяц стоимость поднялась на 2,4 процента, до 289,9 тысячи рублей. Кроме Южного округа, стоимость квадратного метра снизилась в Восточном — на 2,4 процента, до 299,4 тысячи рублей.

Что касается объема предложения, то в октябре на рынке находилось 23,9 тысячи объектов в новостройках. 20,8 тысячи пришлось на квартиры и 3,1 тысячи — на апартаменты. С начала года показатель увеличился в 1,5 раза и на 5,4 процента относительно сентября 2022-го.

Ранее в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что за год вторичное жилье в Москве сильнее всего подорожало в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). За период с августа 2021 года по август 2022 года средняя цена квадратного метра выросла на 8,12 процента, до 292,7 тысячи рублей.