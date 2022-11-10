Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 10 ноября 2022Россия

В Москве на автобусной остановке обнаружили брошенного ребенка

Брошенного мальчика обнаружили на автобусной остановке на юго-западе Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Брошенного ребенка обнаружили на автобусной остановке на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что мальчику на вид около восьми-девяти лет. На него обратили внимание прохожие. По их версии, мальчик вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог внятно о себе рассказать.

Найденного ребенка доставили в медучреждение. Гагаринская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Сейчас разыскиваются родители мальчика.

Ранее в Сочи на игровой площадке полицейские нашли четверых брошенных матерью детей. Позже россиянка рассказала полицейским, что поругалась с сожителем, с которым воспитывала трех сыновей и дочь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров
СБУ обвинила еще пятерых чиновников Херсонщины и ЛНР в коллаборационизме
В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой
Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке
Отправившихся на спецоперацию карельских добровольцев уволили за пьянство
Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний россиянин погиб в зоне СВО
Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово
Самая доброжелательная страна в мире решила оградиться от туристов
Бывший чемпион UFC включил Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов за все время
В США предсказали безумство Байдена после промежуточных выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.